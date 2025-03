Brignone svela il suo segreto: "Vorrei giocare a tennis con Sinner, ma c'è un problema..."

Federica Brignone ha rivelato uno dei suoi sogni nel cassetto a Che Tempo Che Fa. "Mi piacerebbe giocare a tennis con Sinner", ha detto la campionessa di sci azzurra a Fabio Fazio. "Anche sciare certo - ha aggiunto - vabbè ma a sciare lui è bravissimo, lui è campione del Topolino che equivale a essere campione del mondo Under 14". Insomma, si potrebbe organizzare un incontro sul campo da tennis, bisognerebbe solo avvisare Jannik: "Se lui sa che voglio giocare a tennis con lui? Non lo so, non ho mai osato chiederglielo - dice Federica -. Ma non si divertirebbe, io faccio schifo a giocare a tennis. Non la vedo neanche la sua pallina". "Vabbè, ma adesso non è che devi essere competitiva con Sinner - scherza Fazio - fallo per divertirti". E Brignone ribatte:"No, quello sì, è che lui tocca la palla talmente forte che sarebbe impossibile secondo me. E dopo sciamo insieme? Eh, in quel caso mi starebbe dietro senza problemi”.