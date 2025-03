Sinner e il rientro da numero uno a Roma: ad Alcaraz e Zverev adesso servirà un miracolo 

Sinner, il rientro da numero uno è sempre più garantito

Intanto, a meno di due mesi dalla fine della sospensione (4 maggio) e a meno di un mese dalla ripresa degli allenamenti ufficiali (13 aprile), Jannik Sinner vede sempre più vicina la certezza di rimanere numero 1 del mondo fino al rientro agli Internazionali BNL d’Italia. La mancata difesa del titolo di Indian Wells ha complicato i piani di Alcaraz, che per superarlo dovrebbe trionfare in sequenza a Miami, Montecarlo, Barcellona e Madrid: un’impresa quasi impossibile. Anche Zverev ha visto ridimensionarsi le proprie chance: dopo la finale persa a Melbourne contro Jannik, ha raccolto appena quattro vittorie negli ultimi quattro tornei. Anche lui adesso tra Miami, Montecarlo e Monaco di Baviera dovrebbe essere perfetto per poi crearsi una chance di sorpasso a Madrid. Uno scenario ai limiti dell’utopia. Questa situazione regala a Sinner ulteriore serenità per il lavoro di questa settimane. Salvo sorprese terrà la prima posizione e al rientro avrà meno punti da difendere rispetto ai suoi rivali tra Roma e Parigi: 800 contro i 2000 di Alcaraz e i 2200 di Zverev.