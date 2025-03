Sinner attaccato duramente: ci sono diverse inesattezze nella ricostruzione della PTPA di Djokovic, ecco quali

Le inesattezze della PTPA sul Caso Sinner

Un attacco frontale e molto duro, che si conclude affermando esplicitamente che “Non c’è stata alcuna indagine che si sia trascinata per oltre un anno su un giocatore di spicco che non aveva espresso alcun problema con il cartello“. Questa è un’inesattezza abbastanza evidente. Le cose non sono andate proprio così: in realtà un’indagine c’è stata eccome, anche se non si è trascinata per oltre un anno perché è stato abbastanza semplice, rispetto ad altri casi, ricostruire i fatti. Per la positività riscontrata al Clostebol sono arrivate due sospensioni provvisorie per Sinner dall'Itia come da procedura, il 4-5 aprile e il 17-20 aprile. Jannik però - avendone tutto il diritto - ha fatto appello urgente immediato rivolgendosi a un tribunale indipendente nominato da Sport Resolutions (una società privata che supervisiona i casi di doping). L’assoluzione, cui poi la Wada ha fatto appello, è arrivata quindi dopo l’indagine molto accurata commissionata da Sport Resolution. "Tre esperti scientifici indipendenti e rinomati - si legge nella sentenza sul sito ufficiale di Sport Resolutions - due dei quali non erano a conoscenza del fatto di essere stati consultati su una questione che coinvolgeva il Sig. Sinner, hanno confermato che la contaminazione involontaria derivante dal trattamento ricevuto dal Sig. Sinner, nel periodo compreso tra il 5 e il 13 marzo 2024, nel modo descritto, potrebbe spiegare la presenza di metaboliti di Clostebol. Gli esperti hanno inoltre confermato che le piccole quantità che probabilmente sono state somministrate non avrebbero avuto alcun effetto dopante o di miglioramento delle prestazioni rilevante sul Sig. Sinner". Nessun trattamento di favore quindi.

C’è anche una seconda inesattezza: quando si legge che “il fisioterapista (Giacomo Naldi, ndr) aveva applicato accidentalmente una sostanza vietata sulla pelle di Sinner durante il trattamento”. In realtà niente è stato applicato a Sinner come hanno dimostrato le indagini, ma il contagio è avvenuto per contaminazione. Come risaputo, Naldi aveva applicato lo spray sul suo dito per curarsi una ferita e poi aveva fatto un massaggio a Sinner senza guanti: questa non è un'applicazione.