Chi vincerà più Slam tra Sinner e Alcaraz? La risposta dell'esperto non lascia dubbi

Cresce l'attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro sta scontando la squalifica di 3 mesi ma intanto rimane comunque il numero uno del mondo. Dietro di lui Zverev sta rallentando e il rivale di sempre, Carlos Alcaraz, è troppo lontano: si trova a 3610 punti di distanza con pochi tornei a disposizione per il sorpasso. Anche il resto della stagione sarà difficile per il suo ranking, con lo spagnolo chiamato a difendere ben 4000 punti tra Roland Garros e Wimbledon.