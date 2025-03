Continua la crisi senza fine di Alcaraz . Lo spagnolo è uscito al primo turno a Miami , sconfitto da Goffin . E adesso c’è una certezza: Sinner non potrà essere scavalcato da Carlos prima del suo rientro agli Internazionali di Roma . L’unico che ha ancora la possibilità sulla carta di scavalcare Jannik è Alexander Zverev , numero due al mondo. Il compito però per Sascha è tutt’altro che facile. Il Sunshine Double si chiude con risultati pessimi per Alcaraz.

Alcaraz e Sinner, che differenza nei numeri

Dopo l’eliminazione in semifinale a Indian Wells contro l’amico di Sinner, Jack Draper, è uscito al primo turno a Miami contro il numero 55 del ranking, in tre set 5-7 6-4 6-4. La partita era iniziata anche bene per lo spagnolo che però si è fatto rimontare. I numeri sono impietosi nel confronto con il numero uno al mondo: dal 2024 Sinner ha perso solo una volta contro un giocatore non nella Top10, contro Tsitsipas a Montecarlo. Alcaraz ne ha persi 11. A Carlos restano da giocare i Masters 1000 di Montecarlo e Marid e l'Atp 500 di Barcellona, prima del rientro di Sinner: ma nemmeno vincendoli tutti e tre riuscirebbe a sorpassarlo.