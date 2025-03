Nadal incorona Sinner: "Lui e Alcaraz possono battere i miei record"

Il tennis negli ultimi 25 anni è stato segnato indelebilmente dall'era dei big 3: Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic (unico ancora in attività), tra i migliori nella storia di questo sport che si sono sfidati innumerevoli volte in battaglie leggendarie, battendo quasi tutti i record esistenti. Non a caso sono i tre tennisti ad aver vinto più Slam: 24 trofei per Djokovic, 22 per Nadal e 20 per Federer, per un totale impressionante di 66 Slam. I traguardi che hanno raggiunto possono sembrare impossibili da superare, eppure proprio uno di loro ha ricordato che i record sono fatti per essere battuti.