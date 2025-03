Piatti e la teoria sulla squalifica di Sinner che sorprende tutti: "Gli farà bene"

"La sosta gli farà bene, come gli fece bene all'epoca la pandemia. Tornerà ancora più determinato e potrà centrare il Grande Slam". Parole forti, un po' a sorpresa, quelle di Riccardo Piatti , il primo allenatore e scopritore di Sinner . A Sky Piatti dice quello che già era filtrato nelle scorse settimane da ambienti vicini a Jannik: questo stop forzato dopo la squalifica lo aiuterà a crescere ancora. Perché, come dice Piatti, "Jannik vorrebbe giocare sempre, è una macchina da guerra".

Sinner nella storia del tennis, le parole di Piatti

Piatti, che conosce Sinner da quando era un ragazzino, parla con cognizione di causa tra passato e futuro: "La pandemia è stato un disastro per il mondo, ma a lui ha fatto bene perché si è costruito. Aveva fatto la Next Gen e poi ha raggiunto i quarti a Parigi. Sinner ha le carte in regola per vincere gli Slam che gli mancano. Il team è molto forte, costruito bene, possono portarlo a vincere tutto e a fare la storia del tennis". Chiaro, semplice e diretto: inutile dire che tutti i tifosi azzurri sperano che Piatti abbia ragione e che da un male, cioè la vicenda doping, possa nascere un bene.