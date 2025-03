Sinner prepara il rientro e si allena in bici: "Se la cava alla grande". Chi c'era con lui

Dagli sci, al golf ai go-kart. Mancava la bici: oggi Jannik Sinner è stato protagonista di un’uscita in Mountain bike con il ciclista Giulio Ciccone, che ha documentato tutto su Instagram. “Uscita in bici con gli amici, prima volta per uno di noi… e direi che se l’è cavata alla grande!”, ha scritto in un post. Nel gruppo c’erano anche il pilota Alessandro Pier Guidi e il pilota Antonio Giovinazzi, riserva della Ferrari in Formula Uno. Tutti grandi amici di Sinner: stanno trascorrendo con lui questo periodo particolare, in cui Jannik deve affrontare uno stop forzato per via della sospensione di tre mesi dopo l’accordo con la Wada per il caso Clostebol.