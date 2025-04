Binaghi esalta Sinner: "Jannik è un atleta universale, mi rende orgoglioso"

ROMA - "Sinner è un atleta universale, sarebbe stato campione anche sugli sci o nel calcio. La nostra grande vittoria è che abbia scelto il tennis". Così Angelo Binaghi, presidente Fitp, durante l'evento 'Sky Up The Edit' al liceo Scientifico Statale Primo Levi a Roma, torna a parlare del tennista azzurro, numero uno del mondo: "Se abbiamo un merito - sottolinea con soddisfazione Binaghi - è proprio quello di aver creato un sistema che lo abbia portato da noi. A rendermi orgoglioso sono i successi, che sono dovuti in gran parte a questo ragazzo dai capelli rossi oltre a tanti altri che stanno ottenendo risultati straordinari, e che sono il frutto dello sviluppo di un movimento di base. Ci abbiamo messo 24 anni e credo che le nostre due coppe Davis abbiano un valore differente".