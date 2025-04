Montecarlo al via, tutti a casa di Sinner ma lui non c'è

Domani i sorteggi, poi il via al primo mille della stagione sulla terra rossa. Tutti a Montecarlo, a casa di Jannik Sinner, ma lui non ci sarà. Il n.1 del mondo sta scontando gli ultimi giorni di squalifica patteggiata con la WADA per il caso clostebol e nel principato tornerà solo alla fine del torneo perché dal 13 aprile potrà riprendere ad allenarsi senza i vincoli attuali. Ma oggi Jannik al tennis, pensa il giusto. “Ho fatto tante cose diverse in questo p