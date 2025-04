Sinner "diventa" un mini uovo di cioccolato: ecco chi lo vende e dove è nata l'idea

Sinner è un'icona mondiale, idolo di tanti bambini in giro per il mondo, esempio di successo da raggiungere dopo anni di sacrifici. E da oggi, dopo essere stato statuina, poster, costume di Carnevale (e tanto altro), è anche uovo di cioccolato. La Pasqua si avvicina, il ritorno in campo di Jannik dopo la squalifica anche, e allora sale l'attesa perfino nelle pasticcerie d'Italia. In una soprattutto, dove è nato l'uovo alla Sinner per una Pasqua decisamente più dolce.