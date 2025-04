Sinner, che emozione: c'è la lista di Roma, il suo rientro è ufficiale. E si regala un sorpasso

ROMA - Doppio gioia per Jannik Sinner. Nonostante sia ancora fermo per la sospensione di tre mesi concordata con la Wada per il caso Clostebol, il 23enne azzurro resta in vetta al ranking Atp per la 44ª settimana e sorpassa così un mito del tennis come il brasiliano Guga Kuerten (oggi 48enne, che si era fermato a 43) proprio nel giorno in cui è stata ufficializzata la 'entry-list del Masters 1000 di Roma, con il suo nome tra quelli degli altri big della racchetta.