"Ho visto Sinner in palestra, è carico: ecco cosa mi ha detto": il racconto in diretta tv a Montecarlo

L'ex tennista indiano e commentatore di Tennis Channel Prakash Amritraj ha rivelato un simpatico retroscena in diretta tv. Mentre era in palestra ad allenarsi a Montecarlo si è trovato davanti Jannik Sinner: “È un’altra palestra - le sue parole - rispetto a quella dove vado di solito e dove incontro molti tennisti. A un certo punto ho visto questo gentiluomo e gli ho detto ‘Vieni, dammi un abbraccio, non ti vedo da tanto tempo, è bellissimo vederti’. Ho avuto l’opportunità di vedere che spirito avesse. E sta in un modo meraviglioso, è veramente felice di poter finalmente lasciarsi tutto questo alle spalle per sempre. Mi ha detto ’Sarò pronto al rientro a Roma’”.

Sinner dal 13 aprile può tornare ad allenarsi

Sinner dal 13 aprile potrà tornare ad allenarsi in centri della Fitp e affiliati ad altre federazioni. Mancano solo cinque giorni, l'attesa è tantissima. Potrà tornare anche in campo con sparring partner e tutti i tennisti che vuole, non ci saranno più limiti. È bastata la notizia ufficiale della sua presenza nella entry list degli Internazionali d'Italia per scatenare la gioia e l'entusiasmo di chi lo sta aspettando con ansia. A Roma è tutto pronto, domani verranno presentati gli Internazionali: per Sinner ci sarà un'attenzione speciale. Il 5 maggio è un giorno speciale, perché Jannik si allenerà sulla terra rossa del Foro Italico e farà la sua prima conferenza stampa. La sua prima partita in campo sarà tra il 9 e il 10 maggio: il numero uno al mondo accederà direttamente al secondo turno, grazie a un bye. Questo sarà solo il suo secondo torneo della stagione, dopo gli Australian Open vinti. L'anno scorso non ha potuto partecipare per infortunio, il suo miglior risultato è ancora quello del 2022, quando si fermò ai quarti di finale. La storia è tutta da scrivere.