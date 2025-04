Sinner premiato a Merano, il pubblico in sala reagisce così... E il 13 aprile è un giorno importante

Il countdown ormai si fa con le ore, non più con i giorni. A partira da domenica 13 aprile, Jannik Sinner potrà tornare ad allenarsi liberamente nei centri affiliati alla Fitp o con altre federazioni . Il numero uno al mondo potrà anche ricominciare a scambiare colpi in campo con atleti tesserati, quindi può tornare alla sua vita di sempre. Scegliere gli sparring partner senza più nessun limite. Mancano solo i tornei: Roma aspetta il suo arrivo come un re al Foro Italico, in uno scenario ancora più suggestivo, ampliato con tre campi nuovi di zecca allo Stadio dei Marmi. Per capire quanto sia grande l’attesa basta guardare il fermento che c’è sui social e quanto entusiasmo genera Jannik per ogni comparsa in pubblico.

Sinner premiato a Merano

Ieri il numero uno al mondo - lo sarà sicuramente fino agli Internazionali d’Italia - ha vinto a Merano il premio di Atleta altoatesino dell'Anno allo Sporthilfe Gala 2025 insieme con Evelin Lanthaler (slittino su pista naturale): la sala ha reagito alzandosi in piedi e sventolando i fazzoletti in un clima di festa pazzesco. Un boato ha accolto la sua incoronazione. È solo un antipasto di quello che aspetta Sinner a Roma: un entusiasmo talmente grande che va gestito bene. Lo sanno bene Binaghi e gli organizzatori, che hanno allestito una task force per lui. Sinner intanto pensa solo a tornare al meglio. Pochi giorni fa ha incontrato in palestra un ex tennista indiano e commentatore di Tennis Channel, e gli ha detto: “Sarò pronto per Roma”. Sembra motivato e carico. Domani, come detto, non ha più restrizioni per quello che riguarda gli allenamenti. È lo stesso giorno della finale a Montecarlo. Chissà che non si affacci al Country Club.