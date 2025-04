Sinner, scatta l'operazione Roma. E Alcaraz torna a vincere 

Ultime ore di relax in Alto Adige per Jannik Sinner, poi tornerà a fare sul serio. Montecarlo cala il sipario sul mille vinto da Carlos Alcaraz a discapito di Lorenzo Musetti, ma è ora pronta ad accogliere nuovamente il n.1 del mondo che dal 13 aprile può finalmente allenarsi senza le restrizioni inizialmente previste dal codice WADA. Scatta dunque l’avvicinamento agli Internazionali di Roma, con lo sbarco dell’azzurro nella Capitale atteso per il 5 maggio, qu