Sinner, che meraviglia: lancia la sua fondazione per aiutare i bambini. E c'entra il maxi premio dell'Arabia

Lo aveva promesso. Lo aveva fatto capire e non era, come sosteneva qualcuno: "Un modo per giustificare la presenza al Six Kings Slam". Era già realtà. Jannik Sinner , dopo i sei milioni di dollari vinti con il torneo - esibizione in Arabia aveva detto: "Sta nascendo la mia fondazione, li userò nel modo che riterrò oppportuno per fare del bene". Detto, fatto. Sinner ha lanciato oggi la fondazione che porta il suo nome e si occuperà di aiutare i bambini in Italia e nel mondo attraverso l'istruzione e lo sport.

Sinner, chi lavorerà con lui nella sua fondazione

"Per me - ha detto Jannik nel video di lancio della sua fondazione no profit - è un onore sostenere bambini e giovani atleti. Lo sport mi ha insegnato lezioni inestimabili: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Lezioni che credo valga la pena condividere. Attraverso il nostro lavoro, vogliamo mostrare ai bambini cosa è possibile, non solo nello sport, ma anche nella vita". La Fondazione Jannik Sinner sosterrà programmi sportivi, progetti scolastici e iniziative comunitarie per rendere lo sport e l'istruzione più accessibili alle prossime generazioni. La fondazione si avvale di un consiglio di amministrazione con una vasta esperienza diversificata. Il consiglio di amministrazione include Alex Vittur, presidente della Fondazione - Ceo di Avima e manager di Jannik Sinner, Stefano Domenicali, membro del donsiglio di Amministrazione - Presidente e Ceo della Formula 1; Luca Maestri, membro del Consiglio di Amministrazione - ed ex CFO di Apple. La direttrice della Fondazione Christina Tauber dirigerà le operazioni quotidiane, attingendo alla sua esperienza in medicina e sport. Uno staff di altissimo livello, quello voluto da Sinner, che crede tantissimo nel messaggio e nella missione della fondazione che ha creato e che mira a formare donne e uomini di domani dando loro possibilità, occasioni, stimoli e assistenza di varia natura. "Sono molto contento - aveva detto Sinner mesi fa lasciandosi sfuggire qualcosa in merito alla fondazione - di poter essere utile per fare del bene. Ogni giocatore ha una visione un po’ diversa sul come aiutare persone, animali, natura. Ma è un punto molto importante per chi sta nella nostra posizione". Adesso il sogno di Jannik è diventato realtà.