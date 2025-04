È un nuovo Sinner: "Torno con una mentalità diversa, Roma speciale per me". E sul caso Clostebol...

Jannik Sinner è pronto a tornare a Roma . La sospensione per il caso Clostebol scade alle 23.59 del 4 maggio, ormai si contano le ore. La sua prima partita agli Internazionali d'Italia è prevista tra il 9 e il 10 maggio. Jannik ha rilasciato una lunga intervista al Tg1, con il direttore Gian Marco Chiocci, che andrà in onda questa sera alle 20:30. “Sicuramente sono molto contento di rientrare in campo - le parole del numero uno, andate in onda in un'anticipazione nel Tg1 delle 13.30 - soprattutto a Roma, è un torneo speciale per me, ma sicuramente entro con una mentalità un po’ diversa".

Il caso Clostebol: "Ecco come mi sono sentito"

Sinner ha affrontato anche il tema della sospensione, che lo ha tenuto fuori dal campo per tre mesi e di tutta la vicenda relativa al caso Clostebol. "Sono innocente, ma ho deciso di patteggiare per chiudere questa vicenda. Come mi sono sentito in campo io non era come un giocatore si dovrebbe sentire, perché noi ci alleniamo tanto per poi divertirci quando giochiamo una partita bella: questo divertimento giorno dopo giorno è andato un po' via perché pensavo ad altre cose. Ormai non manca tanto, ci vediamo a Roma e speriamo di essere abbastanza preparati per essere lì, però sono molto contento di fare il mio ritorno a Roma, non c'è posto più bello. Molto presto ci saremo non solo io, ma tutto il gruppo italiano. Vi aspettiamo per fare un bel tifo".