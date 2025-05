Internazionali, a Roma tornano Sinner e Alcaraz: il tennis riabbraccia la sua rivalità

Il Foro Italico è pronto a riabbracciare a Jannik Sinner. L’attesa è finita perché l’azzurro sarà oggi a Roma con un volo privato per iniziare così la sua avventura capitolina dopo la squalifica concordata con la WADA per il caso clostebol. Ma il vero Sinner Day sarà domani, quando scoprirà i suoi avversari, ma anche quando si presenterà alle 16 per la conferenza stampa, anticipando le celebrazioni sul centrale per la vittori