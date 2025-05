Jannik Sinner in visita da Papa Leone XIV. Dopo lo scambio di battute nei giorni scorsi, il tennista numero uno al mondo questa mattina ha incontrato il pontefice in Vaticano con mamma Siglinde, papà Hanspeter, il manager Alex Vittur. L'incontro è stato riservatissimo. Due giorni fa il Papa aveva scherzato sulla possibilità di organizzare una partita di beneficenza: "Basta che non ci sia Sinner", aveva detto giocando sulla traduzone dall'americano del cognome, che in italiano significa peccatore. Jannik aveva commentato così la notizia: "Perché dovete mettermi in imbarazzo. Per noi tennisti è un onore che sia un appassionato. Giocare con lui? In futuro vedremo...". Oggi si sono conosciuti. Insieme con Sinner e i genitori, c'era anche il presidente della Fitp Angelo Binaghi, con la sua famiglia. La federazione ha portato con sé dal Pontefice i trofei vinti a Malaga dalle nazionali azzurre maschili e femminili 2024 di Coppa Davis e Billie JK Cup. L'udienza privata si è tenuta nelle sale dietro l’Aula Paolo V in Vaticano. Come si evidenzia dalla Santa Sede "è nota la passione del Papa per lo sport".