Jannik Sinner in visita da Papa Leone XIV. Dopo lo scambio di battute nei giorni scorsi, il tennista numero uno al mondo questa mattina incontrerà il pontefice in Vaticano con mamma Siglinde, papà Hanspeter e una delegazione della Fitp. L'incontro è riservatissimo. Due giorni fa Papa Prevost aveva scherzato sulla possibilità di organizzare una partite di beneficenza: "Basta che non ci sia Sinner", aveva detti giocando sulla traduzone del cognome, che in italiano significa peccatore. Jannik aveva commentato così la notizia: "Perché dovete mettermi in imbarazzo. Per noi tennisti è un onore che sia un appassionato. Giocare con lui? In futuro vedremo...". Oggi si conosceranno. Insieme a Sinner e ai genitori, c'è anche il presidente della Fitp Angelo Binaghi, con la sua famiglia.