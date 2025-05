Sinner-Cerundolo, record dell'anno di ascolti per il tennis su Sky

Record dell’anno per il tennis su Sky grazie alla vittoria di Jannik Sinner su Francisco Cerundolo ieri agli Internazionali d’Italia, a Roma. L’ottavo di finale, in onda dalle 19.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ha raccolto 779 mila spettatori medi, con 1 milione e 792mila contatti unici e il 4,2% di Share TV. Bene anche lo studio postpartita, che ha raccolto 268 mila spettatori medi. Ottimo risultato anche per il quarto di finale del torneo femminile tra Jasmine Paolini e Diana Shnaider: il match, dalle 14 su Sky Sport Tennis, ha totalizzato 232 mila spettatori medi, con 837 mila contatti unici e il 2,3% di Share TV.

