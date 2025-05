Fiorello show in radio: l'imitazione di Sinner fa impazzire il web

R OMA - Incursione a sorpresa di Fiorello oggi (19 maggio) nella sede di Radio Rai in via Asiago, con lo showman che è intervenuto prima a 'Radio2 Social Club', programma di Luca Barbarossa e Ema Stokholma (“Che m’ha cercato qualcuno?” ha esordito), poi a 'Non è un paese per giovani', condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate.

Fiorello a Radio 2 per presentare il suo nuovo programma con Biggio

Una presenza, quella dello showman siciliano, volta a presentare il suo nuovo programma radiofonico che si chiamerà 'Radio2 Radio Show La Pennicanza'. Ad annunciarlo lo stesso Fiorello insieme a Fabrizio Biggio che sarà protagonista insieme a lui del nuovo format. "Avevi detto che saresti tornato quando avevi un'idea", ha detto Biggio. E Fiorello: "Non ce l'abbiamo, eppure siamo qua. Sai perché ho tutto questo potere in Rai? Perché siamo raccomandati. Perché questo titolo alla trasmissione? Perchè a quest'ora di solito mi faccio una pennica".

L'imitazione di Sinner e la telefonata di Jovanotti

Poi lo showman ha accennato un'imitazione di Jannik Sinner, sconfitto ieri nella finale degli Internazionali d'Italia da Carlos Alcaraz dopo essere tornato in campo in seguito ai tre mesi di stop concordati con la Wada per il caso Clostebol, facendo così impazzire sui suoi fan che si sono scatenati con i commenti sui social. E per non farsi mancare niente, mentre era in diretta, è arrivata la telefonata di Jovanotti: “Stavo ascoltando la sigla del tuo programma fatta con l’Intelligenza artificiale, mi aspettavo peggio. Te la scrivo io la sigla”. E un minuto dopo è arrivato il ritornello, pronto per l’uso.