Sinner, è Alcaraz il più forte su terra. Sette giorni per colmare il gap in vista del Roland Garros 

“Nel complesso è stato un buon torneo”. Jannik Sinner riassume così le due settimane a Roma che, al rientro dal caso clostebol, hanno portato il n.1 del mondo a fare finale contro Alcaraz. A vincere, però, è stato lo spagnolo, dimostrando di essere lui il più forte sulla terra rossa. Lorenzo Musetti lo aveva detto non appena eliminato proprio per mano di Carlos. “Se in forma, sul rosso è il migliore, più forte anche di Jannik&