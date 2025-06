Il 'nuovo' Sinner domina anche sul rosso e ora vuole anche il Roland Garros  

Giusto il tempo di annullare due palle break nel primo game di battuta, poi il jet Sinner è decollato e non si è più fermato. Il n.1 del mondo festeggia al meglio le 52 settimane in vetta alla classifica ATP, conquistando i quarti di finale al Roland Garros che ora lo vedranno contro Bublik. Fare semifinale vorrebbe dire eguagliare il percorso dello scorso anno, ma stavolta non ci sarebbe Alcaraz che potrebbe incontrare solo in finale, per un ultimo nel quale tutti speran