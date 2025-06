Sinner torna in campo per dimenticare Parigi: oggi il doppio e domani il singolo ad Halle

Tra oggi e domani si scoprirà la verità. Ovvero se Jannik Sinner ha finalmente messo da parte la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Era finita tra le lacrime del Philippe Chatrier per l’occasione mancata dopo esser stato avanti due set a zero e soprattutto aver sprecato tre championship point, poi la nottata, passata quasi in bianco. Ma a distanza di sette giorni quasi il sorriso è tornato tra la torta da n.1 che Halle ha riservato all&rsquo