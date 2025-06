Sinner ko a Halle: quando torna in campo

Sarà infatti Wimbledon (in programma da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio) la prossima tappa per l'azzurro, da 54 settimane ormai numero uno del mondo, che si trasferirà nelle prossime ore in Inghilterra dove inizierà ad allenarsi per il terzo Slam della stagione. La missione di Sinner è migliorare il risultato dell'anno scorso, quando il suo cammino si fermò ai quarti di finale contro il russo Daniil Medvedev.