"Cosa ci fa Sinner a Philadelphia?", la foto fa il giro del web ma la verità è un'altra

"Ma quello non è Jannik Sinner?". L'ironia travolge i social dopo che un utente ha postato una foto divertente che sembra immortalare il numero uno del mondo sugli spalti del Lincoln Financial Field a Philadelphia, lo stadio scelto per ospitare la partita valevole per il Mondiale per Club tra Chelsea e Flamengo.

Il taglio di capelli svela tutto

Il fenomeno azzurro del tennis negli States con la maglia del Chelsea addosso? Figuriamoci! È bastato un furbo primo piano del regista della tv americana per cogliere una somiglianza (oggettivamente reale) tra lo spettatore in tribuna e il numero uno al mondo. Un sosia che, però, non ha ingannato i fan di Sinner: "Quel tizio ha i capelli lunghi mentre Jannik ormai li porta molto più corti". È stato proprio il taglio di capelli a svelare l'arcano: Jannik in questo momento si trova da tutt'altra parte, con la sua famiglia, pronto a ricaricare le batterie in vista dell'esordio a Wimbledon. Per una vacanza negli States ci sarà tempo.