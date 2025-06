Brad Pitt, colpo di scena durante l'intervista per il suo film: "C'è un messaggio per Sinner!"

Anche Brad Pitt ammira Jannik Sinner. Tra lo stupore generale il celebre attore ha voluto mandare un messaggio al tennista azzurro durante un'intervista per presentare "F1: il film", film in arrivo nelle sale italiane e di cui è protagonista, nel ruolo del pilota Sonny Hayes. E intanto Sinner continua a lavorare in vista di Wimbledon, dopo la sconfitta a sorpresa contro Bublik che ha sancito la sua eliminazione ad Halle.