Quel saluto di Pitt a Sinner, icona mondiale (e non solo del tennis)

L'intervista di Brad riguardava il suo ultimo film sulla F1. Ma il tributo a sorpresa che la superstar del cinema ha riservato a Jannik ("Special hello to Jannik Sinner, he's amazing!"), dimostra quanto la fama del N.1 conquisti tifosi a ogni latitudine e in ogni ambito