Sinner, niente drammi: i tre motivi per cui a Wimbledon può battere Alcaraz 

3. Sinner e Alcaraz, chi ha più pressione

Come ci arrivano mentalmente? A Wimbledon, Sinner e Alcaraz saranno testa di serie numero uno e due, e potrebbero affrontarsi eventualmente solo in finale. Carlos ha vinto le ultime due edizioni ed è fresco vincitore al Queen’s. È in un momento di forma incredibile, tutto vero, però nell’unico precedente sull’erba tra i due, proprio al Championships, ha vinto Jannik: era il 2022, ottavi di finale, e il tennista italiano ha avuto la meglio in quattro set. Sinner avrà tanta fame e voglia di riscatto. Non solo per le due finali perse sulla terra rossa con Alcaraz a Roma e Parigi, ma anche per cancellare i brutti ricordi della scorsa stagione. A Wimbledon era uscito male, con Medvedev ai quarti, ma poi aveva rivelato di aver passato diverse notti insonni in quel periodo per la vicenda Clostebol, che ancora non era uscita. Impossibile giocare con quel peso addosso. Adesso sarà più libero. Alcaraz avrà tutta la pressione addosso, perché insegue uno storico tris. Inoltre nella lotta per la vetta della classifica Atp lo spagnolo deve difendere i 2000 punti in classifica se vuole continuare ad accorciare il gap con Sinner, che invece ne può guadagnare molti, visto che era uscito ai quarti ottenendo solo 400 punti. Insomma, i presupposti per arrivare in fondo e vincere ci sono tutti. I tifosi possono stare tranquilli.