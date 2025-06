Sinner e il ko con Alcaraz, Vagnozzi ammette: "È pesata di più, dura da accettare..."

La delusione per il Roland Garros

Sinner tornerà in campo in un torneo del Grande Slam dopo la finale persa al Roland Garros con Alcaraz, al tie break del quinto set: "Non posso nascondere che la finale di Parigi è pesata un pò di più, ma la nostra stima nei confronti di Jannik è cresciuta ancora per come è stato in campo e ha lottato. Sul momento il risultato è stato duro da accettare ma il giorno dopo capisci che, seppur importantissima, alla fine è una partita di tennis e soprattutto in un momento come questo, con quello che sta succedendo nel mondo, non dobbiamo dimenticarci, che siamo dei privilegiati ad essere lì e dobbiamo godercela". Chiusura dedicata a Darren Cahill, che ha annunciato l'addio a Sinner al termine del 2025. "Sarebbe stupendo se decidesse di restare. Si è creata un'ottima alchimia tra noi e ne saremmo felicissimi. Io qualche battutina ogni tanto gliela faccio, gliela butto là diciamo. Vediamo se ci riusciamo", ha concluso Vagnozzi.