Sinner a Wimbledon senza innesti: in conferenza spiegherà l'addio a Panichi e Badio

In un primo momento era atteso un comunicato stampa con i dettagli, poi si è scelto di rimandare tutto all’imminente conferenza di Jannik, che quest’oggi potrà spiegare con le sue parole i motivi dell’interruzione di questo rapporto professionale. Una separazione avvenuta in termini molto tranquilli, nulla a che vedere con la professionalità del lavoro di due figure che a lungo hanno accompagnato la carriera di un campione come Novak Djokovic. Sotto certi aspetti, la squadra non si è amalgamata come ci si aspettava e non c’è mai stato quel “click” capace di far nascere un idillio incondizionato.

Qualcuno si è interrogato sui possibili strascichi del ko al Roland Garros, ma a voler essere lucidi Jannik è arrivato fino in fondo, prima con i tre match point nel quarto set, poi recuperando un break nel quinto parziale prima di arrendersi al match tie-break contro un rivale predisposto come pochi alla lunga distanza. E al secondo torneo del rientro, sulla superficie meno congeniale, è stata tutta un’altra musica rispetto alla semifinale del 2024, quando dopo il terzo set si ritrovò privo di energie alla mercé del rivale iberico.

Sinner a Wimbledon: chi ci sarà con lui

A Wimbledon non ci saranno innesti: ci saranno Vagnozzi, Cahill e Cipolla. Una situazione che si era già verificata la scorsa stagione, con uno stato emotivo ben più travagliato, quando avvenne la separazione da Umberto Ferrara e Giacomo Naldi per i fatti emersi successivamente sulla contaminazione costata tre mesi di sospensione. Poi inizieranno i casting per il futuro e, se tante volte Jannik è stato elogiato per la gestione del proprio team, è giusto riporre fiducia in lui e in chi gli è accanto, anche perché la situazione non è affatto tragica come qualcuno prova frettolosamente a descriverla. Jannik, che ieri si è allenato su Campo 3, può gradualmente tornare con la testa al campo, cosa che gli riesce meglio. Sorteggiato il tabellone, martedì esordirà nel derby contro Luca Nardi, avversario da non sottovalutare per le naturali qualità tecniche, ma che sull’erba faticherà a esprimere tutto il proprio potenziale. Il sorteggio poteva essere più clemente con l’altoatesino, che in prospettiva dovrà affrontare diversi giocatori ostici su questa superficie. Al secondo turno troverà uno tra Vukic e Tseng, quest’ultimo vincitore di Wimbledon junior nel 2018 battendo Draper. Al terzo turno round il rivale più accreditato è Denis Shapovalov, ma è dagli ottavi che le cose si farebbero allo stesso tempo dure e intriganti: prima uno tra Dimitrov e Paul, poi – salvo sorprese – ai quarti il possibile derby con Musetti o la sfida con Shelton, e in semifinale la prospettiva di incrociare l’idolo di casa Jack Draper o il sette volte campione Novak Djokovic. Spingersi fino in fondo sarà una sfida, ma regalerebbe ulteriore lustro al numero 1 del mondo, tornato dai tre mesi di stop con le finali di Roma e Parigi e desideroso di dimostrare che quella di Halle è stata solo un’ininfluente battuta d’arresto.