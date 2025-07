Sinner e la frase su Fognini in conferenza: "Pazzesco contro Alcaraz. Il suo futuro? Secondo me..."

Una partita destinata a restare nella storia di questa edizione di Wimbledon appena cominciata. Quella tra Carlos Alcaraz e Fabio Fognini è stata una gara epica che ha lasciato il segno in tutti i protagonisti di questo sport. Incluso il numero uno al mondo che sui social non aveva ancora commentato (e la cosa era stata notata da qualcuno che evidentemente non lo conosce bene). Jannik preferisce parlare di persona, in conferenza stampa, piuttosto che usare le piattaforme social. E così è stato anche per raccontare le sue emozioni dopo l'esordio vincente contro Nardi: "Una gara che mi ha lasciato buone sensazioni, ora dovrò aumentare il mio ritmo".