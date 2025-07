Furlan e la difesa di Sinner in diretta tv: "Non ha fatto bene? Però diciamo la verità...". Poi esalta Cobolli

È vero, non è stato lo Jannik migliore. La versione vista contro Dimitrov è solo una lontana parente di quella scintillante ammirata nei primi due turni di Wimbledon . Sinner contro il bulgaro era in una situazione al limite della disperazione: sotto di due set ma soprattutto sotto nel gioco contro un avversario semplicemente perfetto. A mettersi tra la gloria di Dimitrov e i quarti di finale c'è stato il destino che ha imposto al fantastico tennista bulgaro il più atroce degli stop per infortunio. Uno strappo al pettorale che lo terrà fuori purtroppo per un bel po'.

La difesa di Furlan su Sinner: "Diamo merito a Dimitrov"

Sinner ai quarti contro l'indemoniato Ben Shelton, dunque, con un gomito che merita di essere attenzionato dopo una caduta nel primo set e un umore non proprio al top, un po' per la prestazione scialba di ieri, un po' per l'infortunio grave occorso all'amico/avversario. A difendere Jannik ci ha pensato comunque Renzo Furlan, ex stella del tennis italiano e oggi commentatore per Sky Tennis: "Sì, è vero, abbiamo visto Jannik poco brillante con un avversario che ha tenuto sempre il pallino del gioco in mano. L’azzurro non è stato capace di imporre quelle accelerazioni incredibili alle quali ci aveva abituato e non aveva la solidità mentale solita. Ha fatto un passo indietro rispetto ai primi due match, siamo d'accordo. Però diamo anche merito a Dimitrov che ha interpretato benissimo la partita contro Sinner oggi e ha fatto una gara straordinaria sotto tutti i punti di vista".

Furlan e l'elogio a Cobolli

Furlan ha poi parlato di Cobolli: "Già dall’inizio del torneo sta facendo vedere un grandissimo tennis e sull'erba si sta dimostrando il giocatore che si muove meglio di tutti. Ha dei tiri straordinari, poi ha migliorato il servizio e la risposta. È molto più completo e aggressivo rispetto al passato. A livello mentale ora ci crede e si vede perché la qualità del suo tennis è molto superiore rispetto a qualche mese fa", ha concluso Furlan.