Furlan avvisa Sinner: "Jannik favorito ma Djokovic ha un'arma da giocarsi..."

Per l'ex campione di tennis azzurro, oggi commentatore su Sky Tennis in attesa di tornare ad allenare, la sfida contro Shelton è stata solo apparentemente semplice per Jannik: "Shelton è un bravissimo giocatore e, come da pronostico, è stato un match molto combattuto ma alla fine il risultato parla chiaro: Sinner l'ha portata a casa in tre set. Questa direi che è la risposta migliore ai dubbi sulle sue condizioni fisiche. Jannik è stato bravissimo ad annullare tutte le armi di Shelton nonostante lo statunitense abbia fatto un grande match. Ben ha servito benissimo ma Jannik nel momento in cui ne aveva più bisogno ha fatto sentire la sua forza e la sua personalità. È per questo che è numero uno al mondo. Lui ha ottimizzato il suo tennis e la partita l'ha portata a casa abbastanza agevolmente nonostante la pericolosità dell'avversario. Lo ha disinnescato giocando una partita bellissima e dalla grande intensità. Bravo, bravo!".

L'aspetto di Djokovic che spaventa di più Furlan in vista della sfida contro Sinner

Ora la sfida contro Djokovic in semifinale, un match che vedrà Jannik favorito nonostante dall'altra parte ci sia una leggenda: "Sappiamo che quando è concentrato e determinato a centrare un determinato obiettivo Nole diventa molto, molto, molto pericoloso. Quindi Jannik dovrà cercare di prendere subito in mano il gioco perché lui tira più forte di Djokovic. Il loro gioco è simile ma la qualità che ha espresso Jannik negli ultimi due anni è superiore al serbo. Certo, Nole si è concentrato su Wimbledon perché ha capito che qui può ancora vincere e lui è affamato. Se mettiamo sul piatto la qualità, allora Sinner è nettamente favorito ma occhio alla voglia enorme di Nole di regalarsi un altro trionfo a Wimbledon, sinceramente mi spaventa soltanto questo di lui", ha concluso Furlan.