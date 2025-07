Quale è la regione che più ha seguito Sinner in tv? A sorpresa non è il "suo" Trentino 

Ascolti da record in Italia per la finale di Wimbledon, che domenica scorsa ha visto Jannik Sinner trionfare sull'erba inglese contro Carlos Alcaraz. Oltre cinque milioni e mezzo di italiani sono rimasti incollati davanti alla tv per seguire la storica impresa del numero 1 del tennis mondiale, con uno share del 40,4%. Numeri analizzati in maniera approfondita dal centro media OmnicomMediaGroup, che ha disegnato una particolareggiata e curiosa 'mappa' degli spettatori, dividendoli per regione, età, sesso e perfino titolo di studio. Le sorprese non mancano.