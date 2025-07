Federica Pellegrini infastidita dopo gli attacchi social su Sinner: "Contenta per Wimbledon. Credo di essere libera..."

Non c'è pace per Federica Pellegrini. Ancora al centro delle polemiche per via delle sue parole su Jannik Sinner. Ora più che mai dopo la vittoria del campione altoatesino a Wimbledon. La Divina ha risposto con fare stizzito all'ennesima domanda sul tennista, avvenuta a margine dell’evento di presentazione delle medaglie per le Olimpiadi invernali Milano–Cortina 2026. “Sono molto contenta che Sinner abbia vinto. Ma voglio sapere se questa domanda la fate a qualsiasi sportivo che vedete in questo periodo”, ha affermato visibilmente infastidita e decisamente stanca di questa querelle.