Vagnozzi svela su Sinner: "Dalla prima volta che l'ho visto ha migliorato soprattutto una cosa..."

"Jannik è cresciuto come uomo e come giocatore"

Vagnozzi poi ripercorre rapidamente il suo rapporto con Sinner, per evidenziare il percorso di maturazione del leader del Ranking Atp: "Dalla prima volta che ci siamo visti a Montecarlo, ormai più di tre anni fa, è cresciuto sia come uomo che come giocatore di tennis. L'esperienza aiuta ma sicuramente è anche merito del lavoro che c'è stato dietro. Come giocatore è cresciuto tanto nella conoscenza del gioco. Adesso riesce a giocare anche sui punti deboli dell'avversario e sa come gestire i punti importanti anche sotto l'aspetto tattico".