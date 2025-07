Cosa farà adesso Sinner: vacanze finite, si torna al lavoro

Jannik Sinner è pronto a ripartire. Dopo lo storico successo maturato sull'erba di Wimbledon nell'esaltante finale di Church Road con Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo ha terminato le sue brevi vacanze per preparare al meglio la seconda parte di stagione sul circuito maggiore. Dopo un breve soggiorno in Sardegna (l'azzurro è stato avvistato a Porto Cervo da alcuni fotografi, ndr) Jannik tornerà domani (giovedì 24 luglio) a Monte-Carlo e resterà nel Principato fino alla partenza per Cincinnati dove, dal prossimo 7 agosto, dovrà difendere il titolo conquistato 12 mesi fa nella finale vinta in due set - 7-6 (4), 6-2 - contro Frances Tiafoe.