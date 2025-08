Sinner, operazione cemento: da Cincinnati agli Us Open per tenere lontano Alcaraz

Jannik Sinner tra i miti del tennis c’è già finito, ma a 23 anni non si accontenta. Arriva il cemento americano, uno dei suoi momenti preferiti dell’anno, e la corsa alla conferma di campione degli Us Open comincia da Cincinnati. Due tornei nei quali l’azzurro e numero uno del mondo dovrà confermare le vittorie del 2024 per non perdere la sfida a distanza con l’amico e rivale di sempre, Carlos Alcaraz. Dunque oggi il sorteggio del