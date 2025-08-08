Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner: -1 al rientro sul cemento ‘amico’. A Cincinnati per confermarsi re

L’ultimo a vincere per due volte di fila nell’Ohio è stato Federer nel 2014 e poi 2015
Sinner: -1 al rientro sul cemento ‘amico’. A Cincinnati per confermarsi re© EPA
Roale
1 min

Jannik Sinner è pronto. Domani comincerà la sua stagione sul cemento nordamericano dopo aver saltato Washington (torneo che vinse nel 2021) e Toronto. Una scelta dettata anche dal successo di Wimbledon che al n.1 del mondo ha tolto tanto in termini di stanchezza mentale e fisica. Anche perché all’All England Club ha dovuto combattere anche con i problemi al gomito che per poco non lo vedevano uscire contro Dimitrov, salvo poi sfruttare l’infortunio del bulgaro

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte