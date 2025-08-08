Sinner: -1 al rientro sul cemento ‘amico’. A Cincinnati per confermarsi re

Jannik Sinner è pronto. Domani comincerà la sua stagione sul cemento nordamericano dopo aver saltato Washington (torneo che vinse nel 2021) e Toronto. Una scelta dettata anche dal successo di Wimbledon che al n.1 del mondo ha tolto tanto in termini di stanchezza mentale e fisica. Anche perché all’All England Club ha dovuto combattere anche con i problemi al gomito che per poco non lo vedevano uscire contro Dimitrov, salvo poi sfruttare l’infortunio del bulgaro