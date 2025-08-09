Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

A Cincinnati è Sinner-mania, selfie e autografi aspettando l'esordio

Questa sera la sfida con Galan per la corsa al titolo. E in finale potrebbe esserci ancora Alcaraz
A Cincinnati è Sinner-mania, selfie e autografi aspettando l'esordio© AFP
Roale
1 min
Tagssinner

Il fenomeno Sinner è ormai globale. Quasi da studio. Perché è vero che in Italia il campione azzurro, se intercettato, non può far un metro senza esser avvicinato per autografi e selfie, ma ormai lo stesso avviene in ogni parte del pianeta. Anche in America, dove ora il n.1 del mondo si trova per il torneo di Cincinnati. Allenamenti sold out e tifosi che le tentano tutte per provare a vedere qualche scambio dell’altoatesino, preso d’assalto con richiest

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte