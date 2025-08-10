Sinner e quei 10 giorni senza tennis dopo Wimbledon: "Mi piace il golf. Giocare contro Alcaraz? No, lui è troppo bravo..."

Sorridente, sereno, rilassato, ma motivato, Jannik Sinner si concede per una lunga intervista dopo lo scintillante debutto al Masters 1000 di Miami, che lo ha visto asfaltare Galan a tempo di record. Il numero 1 del Mondo, atteso dall'impegno nel terzo turno contro il canadese Diallo, racconta molto del suo rapporto con il tennis, di come e dove possa e debba ancora migliorare, alternando il tema con la sua vita privata e la necessità di condividere il suo tempo libero con le persone che ama.
"Continuo a lavorare duro, sul servizio e non solo"
Per quanto riguarda il suo tennis e la voglia di continuare a perfezionarlo, Sinner non si pone limiti: "Sento che il mio servizio sta crescendo. Sto cercando di migliorare anche i dropshots, stiamo lavorando in modo molto duro anche a livello fisico perché ogni partita è difficile e se non giochi al 100% è dura vincere".
"Ho imparato a posare la racchetta e rilassarmi"
Dopo il rientro dal lungo stop e un ritorno in campo denso di impegni, culminato con il trionfo di Wimbledon, Sinner ha staccato la spina, rinunciando alla partecipazione al torneo di Toronto e presentandosi a Cincinnati per preparare al meglio l'ultimo Slam della stagione a New York. Una vacanza non troppo lunga, ma che ha ricaricato le batterie del campione, come lui stesso racconta, svelando anche una nuova passione: "Dieci giorni senza tennis, ho messo da parte la racchetta. Mi piace lo sport e fare dei sacrifici e farlo con i miei amici. Ho giocato un paio di volte a golf, non sono un buon giocatore ma mi piacerebbe continuare. Poi a Cincinnati c’è poco altro da fare e quindi farò ancora della pratica. Occhio se vi arriveranno palline in macchina, potrei essere stato io a lanciarle! Giocare a golf con Carlos Alcaraz? No, lui è troppo bravo per me. Meglio giocare con il mio team...".
