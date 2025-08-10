Sinner e quei 10 giorni senza tennis dopo Wimbledon: "Mi piace il golf. Giocare contro Alcaraz? No, lui è troppo bravo..."

"Ho imparato a posare la racchetta e rilassarmi"

Dopo il rientro dal lungo stop e un ritorno in campo denso di impegni, culminato con il trionfo di Wimbledon, Sinner ha staccato la spina, rinunciando alla partecipazione al torneo di Toronto e presentandosi a Cincinnati per preparare al meglio l'ultimo Slam della stagione a New York. Una vacanza non troppo lunga, ma che ha ricaricato le batterie del campione, come lui stesso racconta, svelando anche una nuova passione: "Dieci giorni senza tennis, ho messo da parte la racchetta. Mi piace lo sport e fare dei sacrifici e farlo con i miei amici. Ho giocato un paio di volte a golf, non sono un buon giocatore ma mi piacerebbe continuare. Poi a Cincinnati c’è poco altro da fare e quindi farò ancora della pratica. Occhio se vi arriveranno palline in macchina, potrei essere stato io a lanciarle! Giocare a golf con Carlos Alcaraz? No, lui è troppo bravo per me. Meglio giocare con il mio team...".