Sinner-Diallo, terzo turno Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Al rientro in campo dopo il trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo ha superato al debutto il colombiano Daniel Elahi Galan
3 min

Dopo aver conquistato a Wimbledon il quarto titolo Slam della sua carriera, Jannik Sinner è ripartito da dove aveva lasciato. Il numero uno al mondo, che la scorsa settimana aveva deciso di rinunciare al Masters 1000 di Toronto, si è reso protagonista di una vittoria netta per 6-1 6-1 contro il colombiano Daniel Elahi Galan all'esordio nel Cincinnati Open, dove difende il titolo dello scorso anno. Al terzo turno l'azzurro attende la testa di serie numero 30 del tabellone Gabriel Diallo

Chi è Diallo, l'avversario di Sinner

Adesso l’asticella si alza e sulla sua strada Sinner troverà già una testa di serie, la 30, ovvero Gabriel Diallo. Ancora di più dopo l’esordio, però, sono gli avversari a doversi preoccupare di lui e non viceversa. Anche perché Jannik ha sempre approcciato i match con serietà e senza mai prenderli sottogamba. Non lo farà neppure con l'impegno contro il canadese - suo coetaneo - che qualche mese fa ha vinto il suo primo titolo ATP ed è in rampa di lancio. Inoltre, forte dei suoi 203 centimetri d'altezza, possiede un servizio in grado di creare difficoltà a ogni avversario, tanto che in stagione ha già superato quota 300 ace. Di contro, il canadese è anche piuttosto incostante e ha dei passaggi a vuoto nel corso dell'incontro, perciò Sinner avrà la possibilità di sfruttarli ed evitare dei pericolosi tie-break.

Sinner-Diallo, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Diallo, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto sul P&G Center Court non prima dell'1:00. È il primo match in programma della sessione serale, le 19 a Cincinnati. Prima di lui giocherà il connazionale Sonego contro Fritz. 

I precedenti tra Sinner e Diallo 

Tra Sinner e Diallo non ci sono precedenti. 

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.741
SECONDO TURNO – € 30.780
TERZO TURNO – € 52.726
OTTAVI DI FINALE – € 90.109
QUARTI DI FINALE – € 165.051
SEMIFINALI – € 289.956
FINALISTA – € 521.923
VINCITORE – € 969.834

