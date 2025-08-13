Sinner continua il suo cammino per difendere il titolo a Cincinnati : dopo Galan e Diallo , oggi sfida Mannarino agli ottavi di finale. Il 37enne francese, numero 89 nel ranking è in ottima forma e lo ha dimostrato eliminando Tommy Paul , dopo più di due ore e mezzo di battaglia. Un avversario da non sottovalutare. Segui l'evento con noi in tempo reale.

20:51

Mannarino avanti 2-1 nel secondo set con Sinner

Mannarino vince per la prima volta uno scambio prolungato, poi accusa la fatica e commette un doppio fallo. Il francese urla e lancia un'occhiataccia dietro, forse qualcuno lo ha disturbato. Poi vince un altro scambio pesante per portarsi sul 40-30 e ai vantaggi si prende il game

20:45

Sinner tiene il servizio 1-1 con Mannarino

Sinner tiene a zero Mannarino nel suo primo turno di battuta del secondo set. Il francese si lamenta, probabilmente per la tiratura delle corde.

20:42

Mannarino inizia il secondo set tenendo il servizio

Mannarino ricomincia tenendo il turno di battuta con un servizio che fa soffrire Sinner: 40-30 il primo game del secondo set

20:36

Sinner vince il primo set 6-4

Sinner non sbaglia e vince il primo set 6-3 senza concedere nemmeno una palla break, pochi scambi lunghi. Solo sette punti concessi, uno con un doppio fallo. Primo set i n totale controllo.

20:32

Mannarino allunga il primo set: ora tocca a Sinner

Mannarino tiene il turno di battuta grazie al servizio, ora Sinner serve per il set.

20:28

Sinner avanti 5-3 con Mannarino

Un doppio fallo e due ace consecutivi, scambi zero. Sinner porta a casa così il suo game di battuta.

20:24

Game combattuto, la spunta Mannarino: Sinner avanti 4-3

Mannarino salva la palla del 2-5 con un prezioso ace, e poi ne mette a segno un altro, tre in un solo game. Pazzesco poi Jannik con un passante di rovescio su uno smash non troppo forte di Mannarino. Alla fine il francese salva il game ai vantaggi.

20:19

Sinner avanti 4-2 con Mannarino nel primo set a Cincinnati

Sinner va avanti 40-0 mettendo a segno il terzo ace, poi si fa rimontare 40-30 con un altro errore di dritto, ma alla fine tiene il game. Vagnozzi gli dice: "Stai sulla palla, non scappare".

20:14

Mannarino tiene il servizio: 3-2

Sinner tiene il servizio approfittando di due errori al servizio di Sinner e si porta sul 3-2.

20:10

Sinner consolida il break: 3-1

Sinner consolida il break chiudendo 40-30 il game al servizio e mettendo a segno il secondo ace del match

20:04

Break Sinner, 2-1 con Mannarino

Stavolta Sinner si guadagna tre palle break andando sullo 0-40. Mannarino ne annulla due ma alla fine si arrende, pagando troppi errori sul dritto.

20:00

Sinner-Mannarino 1-1 nel primo set

Sinner tiene agevolmente il servizio 40-15, 1-1 con Mannarino

19:57

Subito palla break per Sinner, Mannarino l'annulla con l'ace

Si parte con Mannarino al servizio. Sinner ha subito una palla break sul 40-30, annullata con l'ace da Mannarino che poi si porta a casa il game.

19:45

Entrano in campo i due giocatori

Il primo a entrare in campo è Mannarino, seguito subito dopo da Jannik Sinner: ora il riscaldamento.

19:44

Sinner insegue la 17esima qualificazione ai quarti in un Masters 1000

Sinner insegue la 17esima qualificazione ai quarti di finale in un Masters 1000, sarebbe la nona consecutiva.

19:31

Linette vince 6-3 con Pegula, adesso tocca a Sinner

Finita la seconda partita in programma, vince Linette (7-6, 3-6) 6-3: adesso inizia la terza ovvero Sinner-Mannarino sul Centrale.

19:24

Sinner-Mannarino, manca poco

Linette-Pegula sono 4-3, manca poco agli ottavi di finale di Jannik, che si sta riscaldando.

19:15

Sinner avanti 3-0 nei precedenti con Mannarino

Sinner è avanti 3-0 nei precedenti, andati in scena tutti sul cemento (il più recente a Indian Wells nel 2023). Sarà Jannik a scendere in campo con i favori del pronostico.

19:02

Linette-Pegula, iniziato il terzo set

Iniziato il terzo set tra Linette e Pegula, il recupero del match interrotto per la pioggia. Sono sul risultato di 1-1, al termine del match tocca a Sinner con Mannarino.

19:01

Mannarino, il cammino a Cincinnati fin qui

Primo turno: Mannarino-Thompson 6-2 6-2

Secondo turno: Mannarino-Machac 6-3 6-3

Terzo turno: Mannarino-Paul 5-7 6-3 6-4

19:01

Sinner, il cammino a Cincinnati

Primo turno: bye

Secondo turno: Sinner-Galan 6-1, 6-1

Terzo turno: Sinner-Diallo 6-2, 7-6

19:01

Sinner insegue i Big Four: che numeri!

Grazie al successo ai danni di Diallo, Sinner è riuscito a prolungare le sue strisce di vittorie: 7 consecutive a Cincinnati e 9 di fila da Wimbledon. La terza, quella più impressionante, riguarda invece il cemento, dove ha vinto gli ultimi 23 match giocati. In questo secolo hanno fatto meglio di lui solamente Federer, Djokovic, Nadal e Murray. Pressoché infallibile su questa superficie contro avversari fuori dalla top 20 (46 successi di fila), Jannik ha anche ritoccato il suo bilancio nelle ultime 52 settimane: 57 vittorie e appena 4 sconfitte.

Cincinnati, Usa