Sinner spiega il ritorno di Ferrara: "Conosce meglio il mio corpo". E su Panichi...

Dopo la vittoria contro Felix Auger-Aliassime , ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati , Jannik Sinner ha spiegato la scelta di richiamare il preparatore Umberto Ferrara nel suo staff. Il numero uno al mondo ha risposto ad alcune domande del giornalista americano Ben Rothenberg su questo argomento: "Ho sentito che, in questo momento, avevo bisogno di qualcuno che conoscesse meglio il mio corpo - ha detto il numero uno al mondo - perché… ma abbiamo detto tutto nel comunicato, quindi va bene così".

Sinner sulla scelta di Panichi

"Con Umberto Ferrara - ha poi aggiunto Jannik - abbiamo lavorato insieme per circa due anni, prima di questa interruzione. Il suo lavoro mi ha portato molti benefici. Abbiamo lavorato in ogni ambito del mio corpo: sulla mobilità, sulla stabilità, e anche la resistenza del mio corpo è migliorata. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro. Anche con Marco (Panichi, ndr) mi sono trovato bene, ma forse non era la scelta più adatta. Ho sempre avuto buone sensazioni con Umberto".