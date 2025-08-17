Alcaraz è carico e lancia la sfida a Sinner: "Non vedo l'ora che..."

Sarà ancora Sinner-Alcaraz i n finale a Cincinnati , la quarta negli ultimi tre mesi dopo Roma , Parigi , Londra . Carlos è in vantaggio 2-1 avendo vinto a Roma e Parigi . Jannik adesso può pareggiare i conti. Lo spagnolo, dopo aver battuto uno Zverev debilitato da un malessere, ha lanciato la sfida al numero uno al mondo: "Non vedo l'ora di giocare di nuovo contro di lui - ha detto Carlitos -. Grazie a lui, do il massimo in ogni partita. È anche fantastico per i tifosi guardare le nostre partite. Abbiamo alzato il livello e giocato un tennis davvero bello. Sono pronto per la sfida. Sono pronto a vedere cosa ho sbagliato nell'ultima partita e cercherò di migliorare lunedì. Domenica è un giorno di riposo. Cercherò di perfezionare un po' il mio gioco per essere al 100% mentalmente e tatticamente. Per essere pronto e perfetto. Non vedo l'ora che arrivi lunedì".

Le parole di Sinner: "Vediamo..."

Alcaraz insomma è carico. Prima di piegarsi a Wimbledon, Carlos aveva vinto cinque partite consecutive contro Sinner e adesso è ancora in vantaggio 8-5 negli scontri diretti. Jannik, che fin qui non ha lasciato un set agli avversari, sembra sentire meno la pressione: "Sono contento di essere di nuovo in finale, vediamo come andrà - le parole di Jannik -. Il nostro obiettivo qui, verso gli US Open - ha aggiunto -, era mettere tennis nelle gambe e allo stesso tempo riuscire a lavorare in palestra per essere pronto a New York. Domani (oggi, ndr) sarà una giornata di maggior relax”.

I punti in palio per la corsa al numero uno

In palio ci sono anche punti pesanti per la corsa al numero uno. Sinner difende il titolo e i mille punti conquistati l’anno scorso, Alcaraz ha già ridotto un po’ il gap e in caso di vittoria in finale potrebbe portarsi a 1900 punti dalla vetta occupata da Jannik, che agli Us Open deve difendere i 2000 punti della vittoria del 2024. La sfida continua.