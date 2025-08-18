Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Colpo Sinner! Ecco chi è la nuova compagna di doppio agli Us Open

Dopo essere stato mollato da Emma Navarro, Jannik ha trovato una sostituta eccezionale: la ceca Siniakova, campionessa olimpica del doppio misto
2 min

Che colpo per Jannik Sinner. La compagna del doppio agli Us Open sarà la campionessa olimpica di doppio misto, Katarina Siniakova. Dopo esser stato mollato all’improvviso da Emma Navarro, il numero uno al mondo ha trovato una sostituta eccellente. La tennista ceca 29 anni, è una delle migliori al mondo nel doppio. In coppia con Barbora Krejcikova ha vinto tutti e quattro i titoli del grande Slam, le Finals nel 2021 e le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un altro oro olimpico lo ha vinto nel misto a Parigi 2024 con il fidanzato Toms Machac, e poi ha vinto Wimbledon 2025 con Sem Werbeek. Jasmine Paolini invece ha dato forfait, dopo aver raggiunto la finale al Masters 1000 di Cincinnati. Lorenzo Musetti giocherà in coppia con Caty McNally. Parteciperà anche l’altra coppia italiana Errani-Vavassori.

Doppio misto agli Us Open: il tabellone completo

Il torneo di doppio, in programma sul cemento di Flushing Meadows, è in programma sul cemento di Flushing Meadows il 19 e 20 agosto. Sinner e Siniakova al debutto se la vedranno con la coppia formata da Zverev e Benic. Ecco il tabellone completo: Pegula/Draper vs Raducanu/Alcaraz; Danilovic/Djokovic vs Andreeva/Medvedev; Swiatek/Ruud vs Keys/Tiafoe; Osaka/Monfils vs McNally/Musetti; Siniakova/Sinner vs Bencic/Zverev; Townsend/Shelton vs Anisimova/Rune; Williams/Opelka vs Muchova/Rublev; Errani/Vavassori vs Rybakina/Fritz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

