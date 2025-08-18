Colpo Sinner! Ecco chi è la nuova compagna di doppio agli Us Open

Che colpo per Jannik Sinner. La compagna del doppio agli Us Open sarà la campionessa olimpica di doppio misto, Katarina Siniakova. Dopo esser stato mollato all’improvviso da Emma Navarro, il numero uno al mondo ha trovato una sostituta eccellente. La tennista ceca 29 anni, è una delle migliori al mondo nel doppio. In coppia con Barbora Krejcikova ha vinto tutti e quattro i titoli del grande Slam, le Finals nel 2021 e le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un altro oro olimpico lo ha vinto nel misto a Parigi 2024 con il fidanzato Toms Machac, e poi ha vinto Wimbledon 2025 con Sem Werbeek. Jasmine Paolini invece ha dato forfait, dopo aver raggiunto la finale al Masters 1000 di Cincinnati. Lorenzo Musetti giocherà in coppia con Caty McNally. Parteciperà anche l’altra coppia italiana Errani-Vavassori.