Lo sfogo di Sinner: "Mi dispiace, ma nella notte sono peggiorato"

CINCINNATI (Stati Uniti) - E' enorme la delusione per Jannik Sinner , fermato da un problema fisico nella finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz . Il numero uno del mondo, sotto per 5-0 nel primo set, ha dato forfait perché esausto: “Mi dispiace, non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi”, le parole di Sinner al fisioterapista accorso in campo per verificare le sue condizioni.

SINNER-ALCARAZ, TUTTA LA FINALE LIVE

Sinner: "Stavo male da ieri"

Il tennista altoatesino, al momento della premiazione per il secondo posto, ha spiegato le ragioni del suo abbandono: "Da ieri non mi sentivo bene. Spero di migliorare nel corso della notte, ma invece sono peggiorato. Mi dispiace tanto perché molti di voi il lunedì lavorano o hanno altro da fare e invece sono venuti qui. Ovviamente, congratulazioni ad Alcaraz. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai giocando una stagione pazzesca, ti aguro il meglio per gli Us Open e il resto della tua annata".

L'amarezza di Sinner: "Mi dispiace deludervi"

Sinner ha poi continuato il suo discorso in campo: "Ringrazio il mio team per spingermi e comprendermi ogni giorno. Grazie per il sostegno e per aver capito la situazione. Mi dispiace deludervi, ma a volte capita e bisogna saperlo accettare. È stato uno dei tornei più caldi che io abbia mai giocato. Grazie per il sostegno e alle persone che sono venute. Un grazie anche agli arbitri e alle persone che lavorano dietro le quinte. Ci rivediamo l'anno prossimo, sperando di essere in una situazione migliore",