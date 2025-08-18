Sinner, il diritto di perdere appartiene anche al Numero Uno

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Le immagini di Cincinnati non hanno avuto bisogno di molte didascalie. Seduto a bordo campo, Jannik ha scosso la testa sconsolato, prima di portare le mani a coprire il viso e poi scoprirlo, mostrando tutto lo smarrimento e tutta la delusione per aver tentato di giocare la finale, pur sapendo di stare male tanto da essere costretto a gettare la spugna dopo apopena 23 minuti. Era sceso in campo, Sinner, in segno di rispetto verso i tifosi, "
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte