Sinner, il diritto di perdere appartiene anche al Numero Uno

Ha detto bene Alcaraz: "Non è così che avrei voluto vincere a Cincinnati" e il suo abbraccio a Jannik è stato cavalleresco. Una volta di più, l'azzurro deve essere ammirato: pur non sentendosi bene, è sceso in campo per rispetto dei tifosi
Xavier Jacobelli
1 min

Le immagini di Cincinnati non hanno avuto bisogno di molte didascalie. Seduto a bordo campo, Jannik ha scosso la testa sconsolato, prima di portare le mani a coprire il viso e poi scoprirlo, mostrando tutto lo smarrimento e tutta la delusione per aver tentato di giocare la finale, pur sapendo di stare male tanto da essere costretto a gettare la spugna dopo apopena 23 minuti. Era sceso in campo, Sinner, in segno di rispetto verso i tifosi,  "

